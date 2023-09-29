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Пропавший в августе 32-летний сисадмин из Новоуральска найден мертвым

Пропавший в августе 32-летний сисадмин из Новоуральска найден мертвым

29 сентября 2023, 09:44
Фото: 1MI
18 сентября в Свердловской области обнаружили тело 32-летнего сисадмина из Новоуральска, пропавшего в середине августа этого года.
Все. Он погиб. Сегодня я похоронила сыночка, — сообщила журналистам мать свердловчанина.

15 августа уралец отправился на работу в службу такси, и с того времени с ним не могли связаться близкие и друзья. На протяжении двух недель после исчезновения мужчины в полицию поступали сообщения о похожем человеке, которого видели в Екатеринбурге, но ни одно из свидетельств в итоге не подтвердилось, пишет «КП-Екатеринбург».

Обстоятельства смерти молодого человека не сообщаются, в МВД и СК пока не комментировали изложенную информацию.

Ранее сообщалось, что в Ирбите в квартире нашли тело беременной матери двух детей.

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#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Полиция#Пропавшие без вести#Пропавший#Пропавшие#Григорий Орлов
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