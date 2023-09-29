Пропавший в августе 32-летний сисадмин из Новоуральска найден мертвым

15 августа уралец отправился на работу в службу такси, и с того времени с ним не могли связаться близкие и друзья. На протяжении двух недель после исчезновения мужчины в полицию поступали сообщения о похожем человеке, которого видели в Екатеринбурге, но ни одно из свидетельств в итоге не подтвердилось, пишет «КП-Екатеринбург».