Пропавший в августе 32-летний сисадмин из Новоуральска найден мертвым

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Все. Он погиб. Сегодня я похоронила сыночка, — сообщила журналистам мать свердловчанина.
15 августа уралец отправился на работу в службу такси, и с того времени с ним не могли связаться близкие и друзья. На протяжении двух недель после исчезновения мужчины в полицию поступали сообщения о похожем человеке, которого видели в Екатеринбурге, но ни одно из свидетельств в итоге не подтвердилось, пишет «КП-Екатеринбург».
Обстоятельства смерти молодого человека не сообщаются, в МВД и СК пока не комментировали изложенную информацию.
Ранее сообщалось, что в Ирбите в квартире нашли тело беременной матери двух детей.