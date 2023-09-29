Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой на дачном участке

В день исчезновения женщина забрала из школы восьмилетнего сына и, оставив его дома, поехала на дачный участок, где идет строительство дома. Вечером ребенок сообщил отцу, что мама до сих пор не вернулась. Родственники стали ее искать, пишет Е1.