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Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой на дачном участке

Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой на дачном участке

29 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI
39-летнюю женщину из Екатеринбурга нашли мертвой на ее дачном участке. Горожанка пропала 25 сентября 2023 года.

В день исчезновения женщина забрала из школы восьмилетнего сына и, оставив его дома, поехала на дачный участок, где идет строительство дома. Вечером ребенок сообщил отцу, что мама до сих пор не вернулась. Родственники стали ее искать, пишет Е1.

Вскоре екатеринбурженку нашли мертвой на участке. По мнению родственников, женщину убил рабочий, который ставил забор. По словам мамы погибшей, врагов и конфликтов у дочери ни с кем не было, работала она в стоматологической клинике менеджером.

Напомним, 27 июня 2023 года в коттеджном поселке под Сысертью местная жительница была жестоко убита. В преступлении подозревается мужчина в черном костюме, который приехал к ней незадолго до убийства.

Женщина жестоко убита в коттеджном поселке «Брусника» под Сысертью
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