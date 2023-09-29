Путин подписал указ о призыве на военную службу 130 тысяч россиян

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что этой осенью к призыву подлежат россияне от 18 до 27 лет. В запас отправляются призывники, чей срок службы истек. Призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года.
Напомним, согласно ранее подписанному президентом указу, части ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей признаны российской территорией, и это позволяет отправлять в эти регионы в том числе срочников. О нововведениях осеннего призыва можно узнать в материале TagilCity.ru.