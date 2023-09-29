Путин подписал указ о призыве на военную службу 130 тысяч россиян

В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что этой осенью к призыву подлежат россияне от 18 до 27 лет. В запас отправляются призывники, чей срок службы истек. Призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года.