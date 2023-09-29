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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Путин подписал указ о призыве на военную службу 130 тысяч россиян

Путин подписал указ о призыве на военную службу 130 тысяч россиян

29 сентября 2023, 14:03
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве — на службу в армию планируют призвать 130 тысяч военнослужащих.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что этой осенью к призыву подлежат россияне от 18 до 27 лет. В запас отправляются призывники, чей срок службы истек. Призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года.

Напомним, согласно ранее подписанному президентом указу, части ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей признаны российской территорией, и это позволяет отправлять в эти регионы в том числе срочников. О нововведениях осеннего призыва можно узнать в материале TagilCity.ru.

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#Свердловская область#Армия#Минобороны россии#Призыв#Минобороны#Осенний призыв#Григорий Орлов
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