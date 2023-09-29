Роскосмос показал, как выглядят свердловские лесные пожары с орбиты

Уже несколько дней на Среднем Урале бушуют разрушительные природные пожары. По данным Авиалесоохраны, с 28 по 29 сентября общая площадь возгораний выросла с 746 до 919 гектаров. В борьбе с огнем задействовано около полтысячи специалистов. 27 сентября в регионе вновь ввели режим ЧС.