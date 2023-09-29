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Роскосмос показал, как выглядят свердловские лесные пожары с орбиты

Роскосмос показал, как выглядят свердловские лесные пожары с орбиты

29 сентября 2023, 13:17
Роскосмос опубликовал снимок сентябрьских лесных пожаров в Свердловской области, сделанный с околоземной орбиты.

Фотография, датированная 25 сентября, размещена в Telegram-канале космического ведомства. С высоты видно, что самые обширные очаги пожара расположены в Алапаевском, Гаринском, Таборинском и Туринском районах.

Уже несколько дней на Среднем Урале бушуют разрушительные природные пожары. По данным Авиалесоохраны, с 28 по 29 сентября общая площадь возгораний выросла с 746 до 919 гектаров. В борьбе с огнем задействовано около полтысячи специалистов. 27 сентября в регионе вновь ввели режим ЧС.

Фото: Роскосмос
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#Общество#Пожар#Свердловская область#Лесной пожар#Роскосмос#Природный пожар#МЧС#Григорий Орлов
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