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Рыжий мужчина подозревается в убийстве женщины на даче под Екатеринбургом

Рыжий мужчина подозревается в убийстве женщины на даче под Екатеринбургом

29 сентября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Появились фотография и описание рыжеволосого мужчины, который подозревается в убийстве 39-летней женщины из Екатеринбурга, которую нашли мертвой на дачном участке в Заречном.

Рост мужчины превышает 175 сантиметров. На вид ему около 40 лет. Одет, предположительно, в темные куртку с капюшоном и штаны, а также в черные кроссовки, рассказали в пресс-службе МО МВД «Заречный».

Фото: Е1

Известно, что подозреваемый был в продуктовом магазине и попал на камеру видеонаблюдения. Этот мужчина ставил забор на даче убитой женщины, пишет Е1.

Напомним, 25 сентября 2023 года женщина привезла домой сына из школы, а потом поехала на дачу с проверкой. После этого она пропала. Ее нашли мертвой на участке с пробитой головой.

Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой на дачном участке
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