Рыжий мужчина подозревается в убийстве женщины на даче под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Рост мужчины превышает 175 сантиметров. На вид ему около 40 лет. Одет, предположительно, в темные куртку с капюшоном и штаны, а также в черные кроссовки, рассказали в пресс-службе МО МВД «Заречный».
Известно, что подозреваемый был в продуктовом магазине и попал на камеру видеонаблюдения. Этот мужчина ставил забор на даче убитой женщины, пишет Е1.
Напомним, 25 сентября 2023 года женщина привезла домой сына из школы, а потом поехала на дачу с проверкой. После этого она пропала. Ее нашли мертвой на участке с пробитой головой.