Серовский тракт остался в неудовлетворительном состоянии перед зимним сезоном

Добавим, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов за три года погибли 67 человек. Об этом сообщали в управлении ГИБДД Свердловской области. При этом из общего количества дорожных происшествий в 141 случае зафиксировали неудовлетворительное состояние дорог, а в 54-х — недостатки зимнего содержания трассы.