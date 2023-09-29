Серовский тракт остался в неудовлетворительном состоянии перед зимним сезоном

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Осмотр трассы провел председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Он охарактеризовал дорогу опасную для дорожного движения.
В опасном состоянии участок от Екатеринбурга до Невьянска. На проезжей части колея до 90 мм глубиной, общей протяженностью более 15 км. На дорожном полотне несколько тысяч выбоин и мелких ям, которые представляют опасность для участников движения, — передает представитель общественного движения.
О плохом состоянии дорожного полотна сообщали и жители Нижнего Тагила.
Езжу из Тагила в Невьянск и обратно практически каждую неделю. Трасса будто становится хуже с каждым разом. Не вся, местами. То сплошные колеи, достаточно глубокие и видимые, то скопления ям. Сегодня еще и дождливо, будет очень волнительная поездка, — пишет Арина, читатель TagilCity.ru.
Согласно ГОСТу, колею на дорогах регионального значения необходимо устранять в течение пяти суток с момента обнаружения. Представитель «Тагил без ям» намерен обратиться в прокуратуру Свердловской области с требованием заставить собственника дороги «Свердловскавтодор» привести «трассу смерти» в нормативное состояние на будущий год.
Добавим, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов за три года погибли 67 человек. Об этом сообщали в управлении ГИБДД Свердловской области. При этом из общего количества дорожных происшествий в 141 случае зафиксировали неудовлетворительное состояние дорог, а в 54-х — недостатки зимнего содержания трассы.