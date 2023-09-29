Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Система «Безопасного города» помогает сотрудникам полиции определять пути отхода или подхода преступников, а также отслеживать путь автомобилей по госномеру. Например, поворотная камера в районе кинотеатра «Родина» позволяет рассмотреть лицо человека с расстояния нескольких сот метров. Всего по Нижнему Тагилу около 200 подобных камер, а в общем в системе «Безопасный город» — 753.
Однако это не конечная цифра — количество камер будет только расти. Сейчас внедряется биометрическая система видеонаблюдения, позволяющая установить личность человека, попавшего на ее кадры. Такая камера есть рядом со одной из тагильских школ.
В соответствующую базу внесены фотографии всех лиц, судимых за педофилию, за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В случае появления того или иного лица рядышком с образовательным учреждением, сразу же сработает сигнал. Но пока, к счастью, таких случаев не было, — рассказал TagilCity.ru заместитель начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрий Рублев.
Также в профилактике правонарушений помогают и обычные системы видеонаблюдения, установленные в образовательных учреждениях.
По словам Дмитрия Рублева, населенных пунктов в России с подобной системой всего лишь несколько, и в покрытии сети камер Нижнему Тагилу уступает даже Екатеринбург:
Екатеринбург и близко не стоит по сравнению с нами по охваченности и влиянию на ситуацию криминогенного уровня. Мало городов в Российской Федерации, может один-два, где бы существовало настолько серьезное покрытие и настолько серьезное влияние на то, что происходит.
В общем, отметил заместитель начальника МУ МВД «Нижнетагильское», внедрение системы «Безопасный город» позволило снизить количество имущественных преступлений в несколько раз.
Раньше на территории города в год регистрировалось по 300, по 400 грабежей. Сумки, цепочки, сережки на живую с ушей и так далее. На настоящий момент преступлений 85 и все они раскрыты. И большая часть из этих 85 — это человек банку кофе схватил, побежал, толкнул охранника и скрылся. Это следствие работы системы и неотвратимость наказания, — подчеркнул Дмитрий Рублев.
«Безопасный город» помогает полицейским и в оперативной работе, когда есть информация о готовящемся преступлении.
Приведу пример из последнего. У нас появилась оперативная информация — в город должны заехать лица таджикской национальности. Их цель была — сбыт наркотиков в особо крупном размере. У нас был госномер автомобиля. Сразу же автомобиль был внесен базу. Мы полностью отслеживали все его движение от момента получения веса до момента, когда машина пошла на выход. Мы их задержали. 1,2 килограмма героина было изъято из оборота. Соответственно иностранные граждане поехали отбывать наказание. Лет 20-25 дадут им смело, — рассказал TagilCity.ru Дмитрий Рублев.
Бывают случаи, когда поймать преступника удается лишь по силуэту, попавшему на камеры, или по деталям одежды. Таким образом полицейские смогли вычислить грабителя, который переоделся после совершения преступления.
Он переоделся и вышел из подъезда. Но на одной из камер было видно большую запятую фирмы Nike на ранце. А лица мы не увидели, он в шапке-ушанке был. В последствии опер, работая на территории, поворачивает голову и видит ушанку, запятую на рюкзаке. Человека ловят, а у него там мачете, пистолет пневматический, который использовался для хищений, — поделился историей замначальника полиции.
Дмитрий Рублев отмечает, что сейчас существует стереотипное мышление о внедрении системы видеонаблюдения, особенно о камерах с биометрией. Люди считают, что таким образом правоохранительные органы будут за ними следить и нарушать свободу передвижения и действий. На самом же деле жизнь обычных людей полицию не интересует.
Обычные, добропорядочные граждане нам не интересны. Нас интересует совершенно другая категория людей. Нет цели в каждого вживить чип. Наша задача, чтобы вы, ваши родственники могли спокойно ходить по улице. В тот же День города. Те, кто постарше наверное, помнят, что такое был День города в 90-х. Это какой-то квест по выживанию. А сейчас, если вы были на праздновании трехсотлетия, вы видели, что вне зависимости от скопления людей, ничего из ряда вон выходящего не было. Ничего, — отмечает Дмитрий Рублев.
Внедрение системы «Безопасный город» началось в Нижнем Тагиле в 2014 году. Количество камер все время увеличивается. Видеонаблюдение помогает не только помогает раскрывать и предотвращать преступления в отношении граждан, но и фиксировать нарушения ПДД на дорогах города.