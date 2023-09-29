Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле

Дмитрий Рублев отмечает, что сейчас существует стереотипное мышление о внедрении системы видеонаблюдения, особенно о камерах с биометрией. Люди считают, что таким образом правоохранительные органы будут за ними следить и нарушать свободу передвижения и действий. На самом же деле жизнь обычных людей полицию не интересует.