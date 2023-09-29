Трамваи в Нижнем Тагиле перестали ходить на Тагилстрой из-за ДТП

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Движение решили ограничить в связи со случившимся ДТП. В аварии с автобусом на трамвайных путях пострадал человек, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».
В организации принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Сейчас трамвайное движение восстановлено, транспорт ездит в прежнем режиме.
Напомним, с 27 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Циолковского возобновилось движение трамваев. На Тагилстрой теперь ездит городской транспорт №9 с ВМЗ. Трамваи курсируют каждый час, за исключением обеденного перерыва.