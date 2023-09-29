Трамваи в Нижнем Тагиле перестали ходить на Тагилстрой из-за ДТП

Напомним, с 27 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Циолковского возобновилось движение трамваев. На Тагилстрой теперь ездит городской транспорт №9 с ВМЗ. Трамваи курсируют каждый час, за исключением обеденного перерыва.