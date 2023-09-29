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Трамваи в Нижнем Тагиле перестали ходить на Тагилстрой из-за ДТП

Трамваи в Нижнем Тагиле перестали ходить на Тагилстрой из-за ДТП

29 сентября 2023, 03:21
Фото: 1MI
Трамвайное движение на Тагилстрой и обратно в Нижнем Тагиле временно ограничили утром 29 сентября 2023 года.

Движение решили ограничить в связи со случившимся ДТП. В аварии с автобусом на трамвайных путях пострадал человек, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

В организации принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. Сейчас трамвайное движение восстановлено, транспорт ездит в прежнем режиме.

Напомним, с 27 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Циолковского возобновилось движение трамваев. На Тагилстрой теперь ездит городской транспорт №9 с ВМЗ. Трамваи курсируют каждый час, за исключением обеденного перерыва.

С 27 сентября в Нижнем Тагиле возобновят движение трамваев на Тагилстрой
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