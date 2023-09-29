Трое педагогов из Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам почти 9 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе городской полиции, от действий злоумышленников пострадал преподавателя вуза, логопед детского сада и учитель средней школы. Во всех случаях мошенники входили в доверие, представляясь сотрудниками Центробанка, Минпросвещения и ФСБ.