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Трое педагогов из Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам почти 9 млн рублей

Трое педагогов из Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам почти 9 млн рублей

29 сентября 2023, 11:19
Трое жителей Екатеринбурга стали жертвами телефонных мошенников, орудующих под видом госслужащих. В общей сложности они перевели на чужие счета 8,7 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе городской полиции, от действий злоумышленников пострадал преподавателя вуза, логопед детского сада и учитель средней школы. Во всех случаях мошенники входили в доверие, представляясь сотрудниками Центробанка, Минпросвещения и ФСБ.

Так, логопед детсада из Орджоникидзевского района «инвестировала» в некий финансовый проект 4,3 миллиона рублей. Преподавателя педуниверситета аферисты убедили отправить 3,8 миллиона рублей на «безопасный счет» — аналогичным образом с полумиллионом рублей расстался учитель школы из Ленинского района.

Ранее сообщалось, что сотрудница вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам более миллиона рублей.

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#Полиция#Мошенничество#Мошенники#Телефонное мошенничество#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Григорий Орлов
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