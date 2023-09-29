Трое педагогов из Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам почти 9 млн рублей

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как рассказали в пресс-службе городской полиции, от действий злоумышленников пострадал преподавателя вуза, логопед детского сада и учитель средней школы. Во всех случаях мошенники входили в доверие, представляясь сотрудниками Центробанка, Минпросвещения и ФСБ.
Так, логопед детсада из Орджоникидзевского района «инвестировала» в некий финансовый проект 4,3 миллиона рублей. Преподавателя педуниверситета аферисты убедили отправить 3,8 миллиона рублей на «безопасный счет» — аналогичным образом с полумиллионом рублей расстался учитель школы из Ленинского района.
Ранее сообщалось, что сотрудница вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам более миллиона рублей.