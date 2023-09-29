В Екатеринбурге археологи раскопали древнюю могилу в Новокольцовском районе

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:34
Обнаружили погребение — сейчас антропологи определяют, кто это был, — цитирует ТАСС сотрудницу Центра археологии каменного века Института истории и археологии уральского отделения РАН Екатерину Дубовцеву.
Предварительно палеонтологи установили, что речь об окаменелости ребенка. Помимо останков, на месте раскопов в поселении «Карасье озере X» были найдены многовековые орудия труда человека, в частности обломок кинжала, снаряжение для ловли рыбы, бронзовый топор и обилие керамики.
Ранее сообщалось, что студентка из Екатеринбурга восстановила внешность умершего 200 лет назад мужчины.