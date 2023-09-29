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В Екатеринбурге археологи обнаружили доисторическое захоронение человека

В Екатеринбурге археологи раскопали древнюю могилу в Новокольцовском районе

29 сентября 2023, 09:11

В Екатеринбурге археологи обнаружили доисторическое захоронение человека

В Екатеринбурге при раскопках на территории Карасьеозерского торфяника в Новокольцовском микрорайоне были найдены следы жизнедеятельности человека, датируемые 11-м тысячелетием до нашей эры — среди прочих находок археологи обнаружили древнее человеческое захоронение.

Обнаружили погребение — сейчас антропологи определяют, кто это был, — цитирует ТАСС сотрудницу Центра археологии каменного века Института истории и археологии уральского отделения РАН Екатерину Дубовцеву.

Предварительно палеонтологи установили, что речь об окаменелости ребенка. Помимо останков, на месте раскопов в поселении «Карасье озере X» были найдены многовековые орудия труда человека, в частности обломок кинжала, снаряжение для ловли рыбы, бронзовый топор и обилие керамики.

Ранее сообщалось, что студентка из Екатеринбурга восстановила внешность умершего 200 лет назад мужчины.

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#Наука#Ученые#Раскопки#Екатеринбург#Археология#Палеонтология#Григорий Орлов
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