В Екатеринбурге археологи раскопали древнюю могилу в Новокольцовском районе

Предварительно палеонтологи установили, что речь об окаменелости ребенка. Помимо останков, на месте раскопов в поселении «Карасье озере X» были найдены многовековые орудия труда человека, в частности обломок кинжала, снаряжение для ловли рыбы, бронзовый топор и обилие керамики.