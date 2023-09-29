В Екатеринбурге канализация затопила паркинг в элитном доме

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Как рассказала владелица одного из автомобилей, с утра стоит неприятный запах, рабочие пытаются откачивать воду, пишет Е1.
Кое-кому из автомобилистов удалось вывезти свой транспорт, а некоторые не смогли добраться до машин из-за высокого уровня воды. В затопленном помещении также плавают тележки и детские самокаты.
Напомним, 7 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле произошел потоп из канализационного колодца на улице Фрунзе. Авария случилась из-за работ, которые делались на дороге.