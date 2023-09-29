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В Екатеринбурге канализация затопила паркинг в элитном доме

В Екатеринбурге канализация затопила паркинг в элитном доме

29 сентября 2023, 11:40
Фото: 1MI
В паркинге элитного дома в Екатеринбурге случился потоп. Жильцам объяснили в управляющей компанией, что происшествие случилось из-за прорыва канализации.

Как рассказала владелица одного из автомобилей, с утра стоит неприятный запах, рабочие пытаются откачивать воду, пишет Е1.

Видео: Е1

Кое-кому из автомобилистов удалось вывезти свой транспорт, а некоторые не смогли добраться до машин из-за высокого уровня воды. В затопленном помещении также плавают тележки и детские самокаты.

Напомним, 7 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле произошел потоп из канализационного колодца на улице Фрунзе. Авария случилась из-за работ, которые делались на дороге.

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