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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 13:05

В Екатеринбурге наркозакладчик выбросил героин на глазах у ППС

В Екатеринбурге наркозакладчик выбросил героин на глазах у ППС

29 сентября 2023, 12:55
Фото: ОВД Екатеринбурга
В Кировском районе Екатеринбурга полицейские задержали мужчину, который при виде сотрудников выбросил на землю три свертка с героином. Ему инкриминируют сбыт наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, сотрудники ППС получили информацию о наркозакладчике и приехали по указанному адресу. Увидев силовиков, мужчина бросил на землю три свертка — экспертиза показала, что в них содержалось 2,15 грамма героина.

В отделе выяснилось, что задержанный проживает в Березовском. На допросе он рассказал, что купил адрес тайника с веществом и таким же образом планировал продать его, разбив на более мелкие дозы. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере (ст. 228.1 УК — от четырех до восьми лет колонии).

Ранее сообщалось, что житель Сысерти задержали за попытку сбыта 12 килограмм наркотиков.

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#Полиция#Наркотики#МВД#Наркоманы#Наркоторговля#Наркозависимость#Екатеринбург#Григорий Орлов
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