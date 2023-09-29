В Екатеринбурге наркозакладчик выбросил героин на глазах у ППС

В отделе выяснилось, что задержанный проживает в Березовском. На допросе он рассказал, что купил адрес тайника с веществом и таким же образом планировал продать его, разбив на более мелкие дозы. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере (ст. 228.1 УК — от четырех до восьми лет колонии).