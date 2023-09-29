В Екатеринбурге наркозакладчик выбросил героин на глазах у ППС

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Как сообщили в пресс-службе городской полиции, сотрудники ППС получили информацию о наркозакладчике и приехали по указанному адресу. Увидев силовиков, мужчина бросил на землю три свертка — экспертиза показала, что в них содержалось 2,15 грамма героина.
В отделе выяснилось, что задержанный проживает в Березовском. На допросе он рассказал, что купил адрес тайника с веществом и таким же образом планировал продать его, разбив на более мелкие дозы. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере (ст. 228.1 УК — от четырех до восьми лет колонии).
Ранее сообщалось, что житель Сысерти задержали за попытку сбыта 12 килограмм наркотиков.