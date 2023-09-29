В Екатеринбурге СК назначил проверку после падения рабочего с 15-го этажа

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Погибшим является мужчина, 1996 года рождения, прибывший в Екатеринбург из другого субъекта РФ и работавший на данном строительном объекте, — сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области.
Напомним, несчастный случай произошел днем 29 сентября на стройке жилкомплекса на улице Азина. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске монтажник упал с крыши завода РУСАЛа — с травмами его доставили в больницу.