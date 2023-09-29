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В Екатеринбурге СК назначил проверку после падения рабочего с 15-го этажа

В Екатеринбурге СК назначил проверку после падения рабочего с 15-го этажа

29 сентября 2023, 15:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге следователи СК проводят проверку в связи с гибелью 27-летнего рабочего, упавшего с 15-го этажа дома строящегося ЖК «Екатерининский парк».
Погибшим является мужчина, 1996 года рождения, прибывший в Екатеринбург из другого субъекта РФ и работавший на данном строительном объекте, — сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

Напомним, несчастный случай произошел днем 29 сентября на стройке жилкомплекса на улице Азина. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске монтажник упал с крыши завода РУСАЛа — с травмами его доставили в больницу.

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#Следственный комитет#Следствие#Несчастный случай#Стройка#Трагедия#Стройкомплекс#Екатеринбург#Григорий Орлов
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