В Екатеринбурге стали запрещать родительские чаты в WhatsApp*

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Добрый день, уважаемые родители! С 1 октября 2023 года все коммуникации через мессенджеры Ватсапп и Телеграм будут запрещены, — говорится в разосланном родителям сообщении — скриншот переписки опубликовал E1.RU.
Предполагается, что запрет зарубежных мессенджеров связан с продвижением российских мессенджеров от «ВКонтакте» и «Сферум».
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенников из группы со скидками в WhatsApp.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ