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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Екатеринбурге стали запрещать родительские чаты в WhatsApp*

В Екатеринбурге стали запрещать родительские чаты в WhatsApp*

29 сентября 2023, 15:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в школах стали запрещать родительские чаты в WhatsApp* — в уведомлениях от классных руководителей говорится, что внутришкольные чаты будут запрещены с 1 октября.
Добрый день, уважаемые родители! С 1 октября 2023 года все коммуникации через мессенджеры Ватсапп и Телеграм будут запрещены, — говорится в разосланном родителям сообщении — скриншот переписки опубликовал E1.RU.

Предполагается, что запрет зарубежных мессенджеров связан с продвижением российских мессенджеров от «ВКонтакте» и «Сферум».

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенников из группы со скидками в WhatsApp.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

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#Общество#Интернет#Соцсети#Мессенджеры#Школы#Мессенджер#Екатеринбург#Григорий Орлов
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