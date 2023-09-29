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В Екатеринбурге воры разбили окна в супермаркете и ограбили его

В Екатеринбурге воры разбили окна в супермаркете и ограбили его

29 сентября 2023, 06:55
Фото: 1MI
Трое неизвестных в черной одежде ограбили супермаркет в Екатеринбурге. Происшествие случилось в Пионерском районе ночью 29 сентября 2023 года.

Неизвестные забрались в магазин, разбив стекла в окнах. К супермаркету приехала группа быстрого реагирования, но грабители успели уйти, рассказал очевидец в Telegram-канале «Екатеринбург ЧП».

Видео: Telegram-канал «Екатеринбург ЧП»

К месту происшествия приехали сотрудники полиции. Сейчас опергруппа выясняет обстоятельства инцидента: просматривают камеры видеослежения, устанавливают размер причиненного ущерба, сообщили Ура.ру в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге неизвестные ограбили секс-шоп. Воры забрали из магазина наличку, служебный телефон, а также разбили компьютер.

Подростки за пять минут ограбили секс-шоп в Екатеринбурге
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