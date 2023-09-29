В Екатеринбурге воры разбили окна в супермаркете и ограбили его

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:55
Неизвестные забрались в магазин, разбив стекла в окнах. К супермаркету приехала группа быстрого реагирования, но грабители успели уйти, рассказал очевидец в Telegram-канале «Екатеринбург ЧП».
К месту происшествия приехали сотрудники полиции. Сейчас опергруппа выясняет обстоятельства инцидента: просматривают камеры видеослежения, устанавливают размер причиненного ущерба, сообщили Ура.ру в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге неизвестные ограбили секс-шоп. Воры забрали из магазина наличку, служебный телефон, а также разбили компьютер.