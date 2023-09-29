В Екатеринбурге вспыхнул мебельный цех

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В устранении огня участвовали 12 человек и четыре техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Вскоре пожарным удалось локализовать пожар. Причины и обстоятельства происшествия пока не сообщаются.
Напомним, 23 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле разгорелась частная баня, когда ее растапливала компания местных жителей. Приехавшие специалисты быстро ликвидировали пожар.
Предварительно, инцидент произошел из-за неправильного устройства печи. Пострадавших от огня нет.