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Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Екатеринбурге вспыхнул мебельный цех

В Екатеринбурге вспыхнул мебельный цех

29 сентября 2023, 06:28
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в частном доме и пристроенном к нему мебельном цехе. Происшествие случилось ранним утром 29 сентября 2023 года.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В устранении огня участвовали 12 человек и четыре техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Вскоре пожарным удалось локализовать пожар. Причины и обстоятельства происшествия пока не сообщаются.

Напомним, 23 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле разгорелась частная баня, когда ее растапливала компания местных жителей. Приехавшие специалисты быстро ликвидировали пожар.

Предварительно, инцидент произошел из-за неправильного устройства печи. Пострадавших от огня нет.

Частная баня сгорела в Нижнем Тагиле
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