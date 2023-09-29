В Каменске-Уральском водитель высадил школьницу без наличных денег

По словам брата ученицы, с собой у сестры была банковская карта, так как наличку она забыла дома. Когда девочка возвращалась, она села в автобус № 201, в котором не было кондуктора. Школьница объяснила водителю ситуацию и пообещала в следующий раз заплатить двойную плату за проезд, но он отказал и высадил ее на остановке «Беляева».