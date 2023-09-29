В Каменске-Уральском водитель высадил школьницу без наличных денег

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По словам брата ученицы, с собой у сестры была банковская карта, так как наличку она забыла дома. Когда девочка возвращалась, она села в автобус № 201, в котором не было кондуктора. Школьница объяснила водителю ситуацию и пообещала в следующий раз заплатить двойную плату за проезд, но он отказал и высадил ее на остановке «Беляева».
Также родственник рассказал, что девочке пришлось возвращаться домой небезопасной дорогой — через пустыри и гаражи. Также ей были сказаны слова, что на улице не мороз, поэтому она дойдет.
Теперь родители собираются жаловаться на водителя. Однако в автотранспортном предприятии, обслуживающем маршрут, пояснили, что к ним никаких жалоб по этому поводу не поступало, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в Екатеринбурге во время драки высадили из трамвая дебошира. Факт происшествия зафиксировала полиция.