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В Каменске-Уральском водитель высадил школьницу без наличных денег

В Каменске-Уральском водитель высадил школьницу без наличных денег

29 сентября 2023, 12:11
Фото: 1MI
Водитель автобуса в Каменске-Уральском высадил школьницу, которая не смогла расплатиться за проезд наличными деньгами. У девочки с собой была только банковская карта.

По словам брата ученицы, с собой у сестры была банковская карта, так как наличку она забыла дома. Когда девочка возвращалась, она села в автобус № 201, в котором не было кондуктора. Школьница объяснила водителю ситуацию и пообещала в следующий раз заплатить двойную плату за проезд, но он отказал и высадил ее на остановке «Беляева».

Также родственник рассказал, что девочке пришлось возвращаться домой небезопасной дорогой — через пустыри и гаражи. Также ей были сказаны слова, что на улице не мороз, поэтому она дойдет.

Теперь родители собираются жаловаться на водителя. Однако в автотранспортном предприятии, обслуживающем маршрут, пояснили, что к ним никаких жалоб по этому поводу не поступало, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в Екатеринбурге во время драки высадили из трамвая дебошира. Факт происшествия зафиксировала полиция.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Деньги#Автобус#Школьница#Проезд#Евгения Сафина
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