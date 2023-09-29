В Нижнем Тагиле автобус ЕВРАЗа с 60 пассажирами сбил женщину на зебре

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как сообщили в городской ГАИ, 62-летний водитель автобуса с 60 пассажирами ехал по улице Индустриальной и возле дома № 45 наехал на пешехода на зебре. Пострадавшую женщину госпитализировали с травмами, о ее состоянии не сообщается.
После ДТП шофер пояснил, что не заметил пешехода. На месте работали автоинспекторы, прочие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дознания.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в аварии пострадала ехавшая в такси семилетняя девочка.