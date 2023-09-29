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В Нижнем Тагиле автобус ЕВРАЗа с 60 пассажирами сбил женщину на зебре

В Нижнем Тагиле автобус ЕВРАЗа с 60 пассажирами сбил женщину на зебре

29 сентября 2023, 09:59
Фото: Госавтоинспекция Нижнего Тагила
Утром 29 сентября в Нижнем Тагиле автобус ЕВРАЗа сбил 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Тагилстроевском районе.

Как сообщили в городской ГАИ, 62-летний водитель автобуса с 60 пассажирами ехал по улице Индустриальной и возле дома № 45 наехал на пешехода на зебре. Пострадавшую женщину госпитализировали с травмами, о ее состоянии не сообщается.

После ДТП шофер пояснил, что не заметил пешехода. На месте работали автоинспекторы, прочие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дознания.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в аварии пострадала ехавшая в такси семилетняя девочка.

Фото: Госавтоинспекция Нижнего Тагила
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#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Полиция#ГАИ#Госавтоинспекция#Госавтоинспекторы#Григорий Орлов
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