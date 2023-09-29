В Нижнем Тагиле назначили нового районного прокурора Дзержинского района

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Ранее Пирогов работал заместителем прокурора в Тагилстроевском районе. Работу в ведомстве начал в 2008 году. Сейчас он проходит повышение квалификации, которое длится месяц, а после этого, в ноябре 2023 года, он приступит к своим обязанностям.
Пирогов уже наметил для себя несколько проблем в районе, которые необходимо решить. Кроме того, по его словам, он постарается снизить количество ЧП в районе, пишет ИА «Все новости».
Предшественник нового прокурора Сергей Гармаш перешел из прокуратуры в Свердловскую коллегию адвокатов. Как сообщил Гармаш, он подал в отставку по собственному желанию и решил поменять род своей профессиональной деятельности.
Напомним, в Среднеуральске новым мэром стал Алексей Стасенок. С 2023 года он работал в городе заместителем главы.