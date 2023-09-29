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В Нижнем Тагиле назначили нового районного прокурора Дзержинского района

В Нижнем Тагиле назначили нового районного прокурора Дзержинского района

29 сентября 2023, 09:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле новым прокурором Дзержинского района стал 39-летний Артем Пирогов. Прежний прокурор Сергей Гармаш ушел в отставку.

Ранее Пирогов работал заместителем прокурора в Тагилстроевском районе. Работу в ведомстве начал в 2008 году. Сейчас он проходит повышение квалификации, которое длится месяц, а после этого, в ноябре 2023 года, он приступит к своим обязанностям.

Пирогов уже наметил для себя несколько проблем в районе, которые необходимо решить. Кроме того, по его словам, он постарается снизить количество ЧП в районе, пишет ИА «Все новости».

Предшественник нового прокурора Сергей Гармаш перешел из прокуратуры в Свердловскую коллегию адвокатов. Как сообщил Гармаш, он подал в отставку по собственному желанию и решил поменять род своей профессиональной деятельности.

Напомним, в Среднеуральске новым мэром стал Алексей Стасенок. С 2023 года он работал в городе заместителем главы.

Экс-глава Нижней Туры стал мэром Среднеуральска
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#Нижний Тагил#Прокуратура#Тагилстроевский район#Дзержинский район#Прокурор#Назначение#Должность#Ведомство#Елизавета Зиборова#Сергей Гармаш#Артем Пирогов
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