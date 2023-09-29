В Нижнем Тагиле назначили нового районного прокурора Дзержинского района

Ранее Пирогов работал заместителем прокурора в Тагилстроевском районе. Работу в ведомстве начал в 2008 году. Сейчас он проходит повышение квалификации, которое длится месяц, а после этого, в ноябре 2023 года, он приступит к своим обязанностям.