В Нижнем Тагиле подрались дорожные рабочие и прохожий

К молодому человеку подошел один из рабочих и толкнул его в грудь. Тут же к нему подбежали остальные работники и набросились на горожанина. Как рассказал юноша, в какой-то момент он потерял сознание, а когда очнулся, ему помогли встать прохожие и предложили вызвать сотрудников скорой помощи и полиции.