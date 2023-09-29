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В Нижнем Тагиле подрались дорожные рабочие и прохожий

В Нижнем Тагиле подрались дорожные рабочие и прохожий

29 сентября 2023, 03:44
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле дорожные рабочие подрались с молодым человеком на перекрестке улиц Фрунзе — Черных. Инцидент произошел 21 сентября 2023 года.

По словам пострадавшего, в этот день он возвращался с работы и случайно наступил на свежеуложенный асфальт на тротуаре. При этом запрещающих знаков в месте, где проводились работы, не стояло, сообщил он в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

К молодому человеку подошел один из рабочих и толкнул его в грудь. Тут же к нему подбежали остальные работники и набросились на горожанина. Как рассказал юноша, в какой-то момент он потерял сознание, а когда очнулся, ему помогли встать прохожие и предложили вызвать сотрудников скорой помощи и полиции.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Пострадавший отказался, так как он торопился, но спустя час родственники отвезли его в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. После этого тагильчанин обратился в полицию.

При этом рабочие рассказали свою версию событий. По их словам, парень ударил пенсионера. Один из дорожников возмутился происходящим, а молодой человек в ответ набросился на рабочего. Остальные вмешались и побили агрессивного прохожего.

В МУ МВД «Нижнетагильское» начали проводить проверку инцидента.

Напомним, в Екатеринбурге компания неизвестных избила парня, который, гуляя со своими детьми, сделал им замечание по поводу брошенного окурка во дворе. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

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