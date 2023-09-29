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В свердловском Минобре назвали сроки починки «электронного дневника»

В свердловском Минобре назвали сроки починки «электронного дневника»

29 сентября 2023, 08:09
Фото: 1MI
В Министерстве образования Свердловской области рассказали, когда будут устранены неполадки в системе «электронный дневник» в Екатеринбурге.

По словам замминистра образования региона Евгения Бирюка, планируется, что все работы будут проведены до 3 октября 2023 года. С каждым районом, по словам чиновника, были обсуждены все проблемы. И они будут решены.

Евгений Бирюк добавил, что наблюдаются единичные случаи сбоев системы. С руководителями образовательных учреждений будет проведено дополнительное обучение по использованию программы.

Ранее стало известно, что полный переход на сервис планируется закончить до конца 2023 года. Процесс регламентируется законом «Об образовании» и все школы ему должны подчиняться. Регистрация в сервисе будет проводиться даже для тех, кому еще нет 14 лет.

В Екатеринбурге родители школьников не могут зайти в электронные дневники
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#Общество#Дети#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Электронный дневник
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