В свердловском Минобре назвали сроки починки «электронного дневника»

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По словам замминистра образования региона Евгения Бирюка, планируется, что все работы будут проведены до 3 октября 2023 года. С каждым районом, по словам чиновника, были обсуждены все проблемы. И они будут решены.
Евгений Бирюк добавил, что наблюдаются единичные случаи сбоев системы. С руководителями образовательных учреждений будет проведено дополнительное обучение по использованию программы.
Ранее стало известно, что полный переход на сервис планируется закончить до конца 2023 года. Процесс регламентируется законом «Об образовании» и все школы ему должны подчиняться. Регистрация в сервисе будет проводиться даже для тех, кому еще нет 14 лет.