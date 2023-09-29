В Свердловской области больница выплатила долг на сумму 3,2 млн рублей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В ходе проверки было установлено, что Новолялинская районная больница не оплатила поставки лекарств, медицинских изделий и оборудования общей стоимостью в 3,2 миллиона рублей.
После выявления факта нарушения прокуратура внесла главврачу медучреждения представление о необходимости рассчитаться с подрядчиками. В итоге больница полностью погасила задолженность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее Свердловскстат сообщил, что за год в Свердловской области почти наполовину сократилось производство лекарств.