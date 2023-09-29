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В Свердловской области больница выплатила долг на сумму 3,2 млн рублей

В Свердловской области больница выплатила долг на сумму 3,2 млн рублей

29 сентября 2023, 11:40
Фото: 1MI
В Новой Ляле Свердловской области больница погасила долг перед поставщиками на сумму 3,2 миллиона рублей.

В ходе проверки было установлено, что Новолялинская районная больница не оплатила поставки лекарств, медицинских изделий и оборудования общей стоимостью в 3,2 миллиона рублей.

После выявления факта нарушения прокуратура внесла главврачу медучреждения представление о необходимости рассчитаться с подрядчиками. В итоге больница полностью погасила задолженность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее Свердловскстат сообщил, что за год в Свердловской области почти наполовину сократилось производство лекарств.

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#Прокуратура#Свердловская область#Здравоохранение#Медицинские учреждения#Лекарства#Медицинское оборудование#Григорий Орлов
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