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Водитель BMW в Екатеринбурге снес забор и вылетел на встречную полосу

Водитель BMW в Екатеринбурге снес забор и вылетел на встречную полосу

29 сентября 2023, 04:58
Фото: Е1
В Екатеринбурге водитель на BMW снес металлический забор и вылетел на встречную полосу. ДТП произошло вечером 28 сентября 2023 года.

Кто находился за рулем в момент аварии — пока не установлено. По словам очевидцев, в автомобиле была семейная пара, пишет Е1.

Фото: Е1

Пострадавших в результате происшествия нет, однако иномарка получила повреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившейся дорожной аварии.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина, который сидел за рулем автомобиля ВАЗ, влетел в столб освещения. В результате травмировался пассажир. Ему оказали необходимую помощь.

Водитель влетел в фонарный столб в Екатеринбурге
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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Иномарка#Ограждения#Водитель#ЧП#Пьяный водитель#BMW#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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