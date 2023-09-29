Водитель BMW в Екатеринбурге снес забор и вылетел на встречную полосу

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Кто находился за рулем в момент аварии — пока не установлено. По словам очевидцев, в автомобиле была семейная пара, пишет Е1.
Пострадавших в результате происшествия нет, однако иномарка получила повреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившейся дорожной аварии.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина, который сидел за рулем автомобиля ВАЗ, влетел в столб освещения. В результате травмировался пассажир. Ему оказали необходимую помощь.