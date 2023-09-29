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Водители автобуса и Maserati подрались в Екатеринбурге

Водители автобуса и Maserati подрались в Екатеринбурге

29 сентября 2023, 04:17
Фото: Telegram-канал «Бандитский центр»
В Екатеринбурге водитель автобуса №70 и водитель Maserati устроили потасовку на проезжей части. Происшествие случилось 28 сентября 2023 года.

По словам очевидцев, водитель общественного транспорта задел иномарку, после чего из автомобиля вышел владелец и принялся нецензурно ругаться. Затем он толкнул шофера автобуса, из-за чего мужчина упал, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».

Видео: Telegram-канал «Бандитский центр»

После падения водитель автобуса поднялся и зашел в транспорт. В ГИБДД по Свердловской области информация о произошедшем конфликте не поступала, пишет Е1.

Напомним, 25 сентября 2023 года в Екатеринбурге кондуктор и пассажирка вступили в словесную перепалку, а потом начали драться. По словам очевидцев, все началось с того, что пассажирка сделала кондуктору замечание из-за того, что она ела в автобусе.

В Екатеринбурге из-за еды подрались пассажирка и кондуктор
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