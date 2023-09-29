Водители автобуса и Maserati подрались в Екатеринбурге

Напомним, 25 сентября 2023 года в Екатеринбурге кондуктор и пассажирка вступили в словесную перепалку, а потом начали драться. По словам очевидцев, все началось с того, что пассажирка сделала кондуктору замечание из-за того, что она ела в автобусе.