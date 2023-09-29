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Военный из Екатеринбурга без вести пропал на спецоперации

Военный из Екатеринбурга без вести пропал на спецоперации

29 сентября 2023, 07:47
Фото: Е1
Жительница Екатеринбурга Наталья разыскивает сына, который пропал на спецоперации. 26-летний Антон Тимошенко подписал контракт год назад и отправился на фронт.

Последний раз, по словам женщины, сын выходил на связь 14 февраля 2023 года. Сослуживцы рассказали, что 21 февраля батальон участвовал в штурме и сын по рации сообщил о ранении. Больше его сослуживцы не видели.

Когда через две недели взвод был отправлен на поиски остальных товарищей, Антон не был найден. Куда он пропал неизвестно до сих пор.

Родные считают, что Антон мог получить контузию и его отправили в госпиталь. Наталья просит обратить внимание на его фото и особые приметы. Молодой человек имеет рост 186 сантиметров, у него под нижней губой и на правой ладони имеются шрамы. Кроме того, на левой ладони имеется тату «За ВДВ». Близкие не исключают, что военного могли взять в плен, пишет Е1.

Фото: Е1

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что в военную часть были направлены запросы для выяснения статуса и местонахождения молодого человека. Также информация была направлена омбудсмену Татьяне Москальковой для включения военного в список по обмену пленными.

В войсковой части, по словам Мерзляковой, молодой человек признан безвестно отсутствующим. На данный момент проводятся работы по установлению местонахождения бойца.

Ранее еще два бойца из Свердловской области были внесены в список обмена пленными.

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