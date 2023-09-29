Военный из Екатеринбурга без вести пропал на спецоперации

Родные считают, что Антон мог получить контузию и его отправили в госпиталь. Наталья просит обратить внимание на его фото и особые приметы. Молодой человек имеет рост 186 сантиметров, у него под нижней губой и на правой ладони имеются шрамы. Кроме того, на левой ладони имеется тату «За ВДВ». Близкие не исключают, что военного могли взять в плен, пишет Е1.