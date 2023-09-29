«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение

На специальную военную операцию Андрей отправился добровольцем в составе отдельного добровольческого отряда Б.А.Р.С. «Три». Там он пробыл ровно четыре месяца — ушел на фронт 1 октября, а уехал оттуда 1 марта. За это время он провел два месяца на второй линии и два на передовой. В июне ему вручили медаль «За отвагу». На первой линии он получил серьезную травму — осколочное ранение в живот и множественные слепые ранения левого бедра. После чего был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение Запорожской области.