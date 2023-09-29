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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:29

Житель Нижнего Тагила не может получить выплату за ранение на СВО

«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение

29 сентября 2023, 09:23
Фото: Midjourney

Житель Нижнего Тагила не может получить выплату за ранение на СВО

Житель Нижнего Тагила Андрей В. получил на СВО ранение, но положенную выплату в размере трех миллионов рублей ему пока не дали. Причиной стала потерянная госпиталем медицинская справка, подтверждающая его травму. Своей историей 26-летний доброволец из Нижнего Тагила поделился с TagilCity.ru.

На специальную военную операцию Андрей отправился добровольцем в составе отдельного добровольческого отряда Б.А.Р.С. «Три». Там он пробыл ровно четыре месяца — ушел на фронт 1 октября, а уехал оттуда 1 марта. За это время он провел два месяца на второй линии и два на передовой. В июне ему вручили медаль «За отвагу». На первой линии он получил серьезную травму — осколочное ранение в живот и множественные слепые ранения левого бедра. После чего был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение Запорожской области.

Меня успели увезти до Васильевки, там Васильевская городская больница. Сделали первичную операцию там. И потом через пару дней отправили в Севастополь, в военно-морской госпиталь, — рассказал Андрей корреспонденту TagilCity.ru.
Солдат из Нижнего Тагила не может получить выплату за ранениеСолдат из Нижнего Тагила не может получить выплату за ранение
Солдат из Нижнего Тагила не может получить выплату за ранениеСолдат из Нижнего Тагила не может получить выплату за ранение
Солдат из Нижнего Тагила не может получить выплату за ранение
Фото: tagilcity.ru

Там молодой человек из Нижнего Тагила провел почти две недели, после чего его перевели в Ялту на реабилитацию. На руки Андрею выдали только копии медицинских документов и копию справку формы 100, заверенную военным врачом, которая необходима для получения положенной по закону единовременной выплаты в 3 миллиона рублей.

Сказали, мы на руки оригиналы не даем. Говорят, мы документы отправим в военную часть, откуда я уходил.

Эта справка также нужна для военкомата, чтобы решить вопрос с инвалидностью и дальнейшими пенсионными выплатами. Но пока из-за бюрократических сложностей этого сделать нельзя.

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После трехнедельной реабилитации Андрей отправился в Ростовскую область в город Новочеркасск. По медицинским показаниям состояние молодого человека оценивали как тяжелое и отправили домой. Но документов в Ростове не оказалось, сославшись на задержку почты.

Приехал, написал рапорт на выплаты и на отправку домой. Прошло уже полгода, но никаких нет ответов, — делится раненый солдат.
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Андрей обращался в прокуратуру города Новочеркасска, там ему посоветовали разбираться именно с госпиталем, поскольку документы из медучреждения не приходили. Также Андрей писал в администрацию Президента, но пока ответа нет.

Где-то все затерялось, так и не могу разобраться, где они гуляют. Насколько я знаю, сейчас закон вышел, что госпиталь сам может отправлять в Москву данные по выплате в 3 миллиона. Раньше нужно было обращаться в госпиталь, оттуда к командиру части, и командир отправлял в Москву, — говорит Андрей.
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В Нижнем Тагиле его ждала еще одна операция. Что касается состояния здоровья сегодня, то сам Андрей после перенесенных нескольких операций оценивает его как среднее. У него образовалась спаечная болезнь, беспокоят боли в животе. Андрей пытался устроится на УВЗ, но его не пропустила комиссия.

Сложновато устроиться с этим ранением, не все берут. Неофициально работаю, а хотел в правоохранительные органы устроиться, но без той справки документы не принимают. И не факт, что потом комиссия пропустит. Сложновато это все, но что делать, — рассказывает Андрей.
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Вопросами участников СВО занимается депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов. Редакции TagilCity.ru он рассказал, что в работе у его штаба порядка 30 таких обращений о невыплатах раненным солдатам и бюрократических проблемах.

Обращения такие, к сожалению, есть. Более 60 мобилизованным и контрактникам помогли. В работе сейчас ещё порядка 30. Все обращения мы обрабатываем и совместно с военной прокуратурой решаем эти проблемы, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru депутат Госдумы Максим Иванов.

В социальных сетях он нередко публикует истории о проблемах по выплатам военнослужащим. Депутат отмечает, что обращений много по выплатам «боевых», «суточных», а также денежного довольствия. Часто военные недополучают денежные средства, даже несмотря на правильно оформленные документы. Но ситуации стали разрешаться быстрее, поскольку отработаны механизмы, уже производятся перерасчеты и погашение задолженностей. Андрей, чью историю мы рассказали, обратится к народному избраннику в надежде на решение своей проблемы. Будем следить за ситуацией.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Военные#Выплаты#Военнослужащие#Бюрократия#Юлия Степанова#Специальная военная операция#СВО
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