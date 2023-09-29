«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
На специальную военную операцию Андрей отправился добровольцем в составе отдельного добровольческого отряда Б.А.Р.С. «Три». Там он пробыл ровно четыре месяца — ушел на фронт 1 октября, а уехал оттуда 1 марта. За это время он провел два месяца на второй линии и два на передовой. В июне ему вручили медаль «За отвагу». На первой линии он получил серьезную травму — осколочное ранение в живот и множественные слепые ранения левого бедра. После чего был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение Запорожской области.
Меня успели увезти до Васильевки, там Васильевская городская больница. Сделали первичную операцию там. И потом через пару дней отправили в Севастополь, в военно-морской госпиталь, — рассказал Андрей корреспонденту TagilCity.ru.
Там молодой человек из Нижнего Тагила провел почти две недели, после чего его перевели в Ялту на реабилитацию. На руки Андрею выдали только копии медицинских документов и копию справку формы 100, заверенную военным врачом, которая необходима для получения положенной по закону единовременной выплаты в 3 миллиона рублей.
Сказали, мы на руки оригиналы не даем. Говорят, мы документы отправим в военную часть, откуда я уходил.
Эта справка также нужна для военкомата, чтобы решить вопрос с инвалидностью и дальнейшими пенсионными выплатами. Но пока из-за бюрократических сложностей этого сделать нельзя.
После трехнедельной реабилитации Андрей отправился в Ростовскую область в город Новочеркасск. По медицинским показаниям состояние молодого человека оценивали как тяжелое и отправили домой. Но документов в Ростове не оказалось, сославшись на задержку почты.
Приехал, написал рапорт на выплаты и на отправку домой. Прошло уже полгода, но никаких нет ответов, — делится раненый солдат.
Андрей обращался в прокуратуру города Новочеркасска, там ему посоветовали разбираться именно с госпиталем, поскольку документы из медучреждения не приходили. Также Андрей писал в администрацию Президента, но пока ответа нет.
Где-то все затерялось, так и не могу разобраться, где они гуляют. Насколько я знаю, сейчас закон вышел, что госпиталь сам может отправлять в Москву данные по выплате в 3 миллиона. Раньше нужно было обращаться в госпиталь, оттуда к командиру части, и командир отправлял в Москву, — говорит Андрей.
В Нижнем Тагиле его ждала еще одна операция. Что касается состояния здоровья сегодня, то сам Андрей после перенесенных нескольких операций оценивает его как среднее. У него образовалась спаечная болезнь, беспокоят боли в животе. Андрей пытался устроится на УВЗ, но его не пропустила комиссия.
Сложновато устроиться с этим ранением, не все берут. Неофициально работаю, а хотел в правоохранительные органы устроиться, но без той справки документы не принимают. И не факт, что потом комиссия пропустит. Сложновато это все, но что делать, — рассказывает Андрей.
Вопросами участников СВО занимается депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов. Редакции TagilCity.ru он рассказал, что в работе у его штаба порядка 30 таких обращений о невыплатах раненным солдатам и бюрократических проблемах.
Обращения такие, к сожалению, есть. Более 60 мобилизованным и контрактникам помогли. В работе сейчас ещё порядка 30. Все обращения мы обрабатываем и совместно с военной прокуратурой решаем эти проблемы, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru депутат Госдумы Максим Иванов.
В социальных сетях он нередко публикует истории о проблемах по выплатам военнослужащим. Депутат отмечает, что обращений много по выплатам «боевых», «суточных», а также денежного довольствия. Часто военные недополучают денежные средства, даже несмотря на правильно оформленные документы. Но ситуации стали разрешаться быстрее, поскольку отработаны механизмы, уже производятся перерасчеты и погашение задолженностей. Андрей, чью историю мы рассказали, обратится к народному избраннику в надежде на решение своей проблемы. Будем следить за ситуацией.