Жители коттеджей в Екатеринбурге засыпали камнями дорогу к школе

Те, кто заблокировал дорогу, рассказали свою версию событий. По словам женщины, которая обратилась к журналистам, дорога была построена теми, кто ее забаррикадировал. Ранее на улице Узорной не было ни дорог, ни света, ни газа. Тогда жильцы своими силами построили дорогу. Также жителями за собственный счет был сделан мост через реку, который впоследствии автомобилисты стали использовать для движения, хотя конструкция этого не предусматривает. Далее от моста также была заасфальтирована дорожка.