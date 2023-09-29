Жители коттеджей в Екатеринбурге засыпали камнями дорогу к школе

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Однако дорога не является частной. Она принадлежит городу. По словам одной их местных жительниц в течение 10 лет периодически на дороге появляется шлагбаум или устанавливаются блоки. Теперь же кто-то сделал насыпь. Заявление в полицию подано, а виновников разыскивают.
Дети из СНТ «Надежда» из-за насыпи не могут попасть в школу. По словам еще одной местной жительницы, дорога принадлежит городу, но ее пытаются сделать тупиковой уже не впервые, пишет Е1.
Те, кто заблокировал дорогу, рассказали свою версию событий. По словам женщины, которая обратилась к журналистам, дорога была построена теми, кто ее забаррикадировал. Ранее на улице Узорной не было ни дорог, ни света, ни газа. Тогда жильцы своими силами построили дорогу. Также жителями за собственный счет был сделан мост через реку, который впоследствии автомобилисты стали использовать для движения, хотя конструкция этого не предусматривает. Далее от моста также была заасфальтирована дорожка.
По словам женщины, была построена и дорога через дамбу, которую теперь называют дорогой к школе. Однако таковой она не является. Она отметила, что все дороги были сделаны силами жильцов улицы Узорной.
Когда средства закончились, так как дорогу постоянно приходилось ремонтировать, ПЖСК обратился в администрацию Ленинского района за помощью с ремонтом. Там сообщили, что это возможно, но при условии передачи дороги в муниципальное пользование. Дорогу передали, но тогда поселок был окружен лесом.
Теперь же, по словам женщины, после развития инфраструктуры, улица Узорная стала автострадой и люди не могут спокойно выйти из своих домов. При этом, камни, по утверждению местной жительницы, свалены именно в том месте, до куда дорога была передана в муниципальное пользование.
В течение года мы писали жалобы во все инстанции, приходили на личные встречи, доказывая, что улица — тупиковая, просили перекрыть ее. Итог — нам поставили знаки «40 км» на повороте, и всё, — заявляет женщина.
Она добавила, что на повороте около ее дома автомобили уже не раз влетали в ее и соседский заборы. Дорога, заявляет жительница, может пропускать до 200 автомобилей в сутки. Однако по ней ездят тонары, бетономешалки и легковые автомобили.