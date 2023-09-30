99% социальных объектов в Свердловской области подключены к теплу

В настоящее время продолжается проведение работ по замене системы отопления в шести жилых домах Свердловской области и пяти домах в Екатеринбурге, сообщил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов. Однако, по его словам, эти работы не повлияют на начало отопительного сезона и качество предоставляемых услуг, так как они связаны с установкой изоляции и окрашиванием трубопроводов.