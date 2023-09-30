99% социальных объектов в Свердловской области подключены к теплу

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
Во всех муниципальных образованиях региона заканчивается процесс подключения жилых домов, школ, детских садов, интернатов, больниц и учреждений культуры к системе отопления, сообщает Департамент информполитики Свердловской области. Также отмечается, что дома, которые находятся в процессе капитального ремонта в текущем году, полностью готовы принять тепло.
В настоящее время продолжается проведение работ по замене системы отопления в шести жилых домах Свердловской области и пяти домах в Екатеринбурге, сообщил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов. Однако, по его словам, эти работы не повлияют на начало отопительного сезона и качество предоставляемых услуг, так как они связаны с установкой изоляции и окрашиванием трубопроводов.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил закончить подключение объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда к отоплению до 2 октября. В этом году более 7 миллиардов рублей было выделено на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду. На эти средства проведены работы по ремонту и замене коммунальных и электрических сетей, а также создан запас топлива.