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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Жители Нижнего Тагила массово пожаловались на дымящие трубы ЕВРАЗ НТМК

«Делают облака». Жители Тагила массово пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК

30 сентября 2023, 14:02
Фото: Сергей Родин / Группа ВК «Тагил без ям»

Жители Нижнего Тагила массово пожаловались на дымящие трубы ЕВРАЗ НТМК

Вечером 29 сентября жители Нижнего Тагила обратили внимание на интенсивность пара и дыма, выходящих из труб ЕВРАЗ НТМК.

Тагильчане делились в соцсетях фотографиями комбината с разных ракурсов. Некоторые комментаторы в шутку предположили, что таким образом ЕВРАЗ НТМК делает облака. А в общем пользователи сети остались возмущены увиденным.

Видео: tagilcity.ru
Дышите глубже, тагильчане! Нет мартенов, домен, а состояние воздуха оставляет желать лучшего! Осень выкрасила небо, колдовским каким то цветом, — написал в группе «Тагил без ям» Михаил Лапухин.
Черный тагильский юмор, как небо над городом, — поделилась Наталья Коревина.
Фото: Сергей Глущенко / Группа ВК «Тагил без ям»

Напомним, на прошлой неделе на протяжении шести дней, с 18 по 23 сентября, пост УГМС на Сухоложском поселке ежедневно фиксировал превышение сероводорода. Всего за эти дни вещество было выше нормы 31 раз.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Воздух#Небо#Анна Григорьева#Видео#Выбросы#Дым
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