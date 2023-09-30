«Делают облака». Жители Тагила массово пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Тагильчане делились в соцсетях фотографиями комбината с разных ракурсов. Некоторые комментаторы в шутку предположили, что таким образом ЕВРАЗ НТМК делает облака. А в общем пользователи сети остались возмущены увиденным.
Дышите глубже, тагильчане! Нет мартенов, домен, а состояние воздуха оставляет желать лучшего! Осень выкрасила небо, колдовским каким то цветом, — написал в группе «Тагил без ям» Михаил Лапухин.
Черный тагильский юмор, как небо над городом, — поделилась Наталья Коревина.
Напомним, на прошлой неделе на протяжении шести дней, с 18 по 23 сентября, пост УГМС на Сухоложском поселке ежедневно фиксировал превышение сероводорода. Всего за эти дни вещество было выше нормы 31 раз.