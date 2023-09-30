Дождливо и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В понедельник и вторник, 2 и 3 октября, среднесуточная температура воздуха в городе составит +12 градусов. Ожидается облачная и пасмурная погода, а также небольшие дожди. Ветер юго-западный, с порывами до 11 метров в секунду.
В среду, 4 октября, прогнозируется самый холодный день на рабочей неделе. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью столбики термометров покажут +7 градусов. Ветер сменится на западный, до девяти метров в секунду. Также ожидаются дожди.
В четверг, 5 октября, метеорологи осадков не обещают, будет ясно и до +15 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.
В конце рабочей недели, в пятницу, 6 октября, в Нижний Тагил снова придут дожди. Относительная влажность составит 72%, а среднесуточная температура — до +10 градусов.
Напомним, 30 сентября в Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -3 градусов.