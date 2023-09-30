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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Дождливо и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Дождливо и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

30 сентября 2023, 13:34
Фото: 1MI
Со 2 по 6 октября в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют дожди и ветер. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В понедельник и вторник, 2 и 3 октября, среднесуточная температура воздуха в городе составит +12 градусов. Ожидается облачная и пасмурная погода, а также небольшие дожди. Ветер юго-западный, с порывами до 11 метров в секунду.

В среду, 4 октября, прогнозируется самый холодный день на рабочей неделе. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью столбики термометров покажут +7 градусов. Ветер сменится на западный, до девяти метров в секунду. Также ожидаются дожди.

В четверг, 5 октября, метеорологи осадков не обещают, будет ясно и до +15 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.

В конце рабочей недели, в пятницу, 6 октября, в Нижний Тагил снова придут дожди. Относительная влажность составит 72%, а среднесуточная температура — до +10 градусов.

Напомним, 30 сентября в Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -3 градусов.

Пасмурная погода и дождь ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных
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#Нижний Тагил#Дождь#Ветер#Прогноз погоды#Октябрь#Природа#Осень#Евгения Сафина
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