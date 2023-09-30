Драмтеатр Нижнего Тагила потратил 11,5 млн рублей гранта на свет, звук и видеографию

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Грант в размере 11,5 млн рублей был выделен драматическому театру в рамках национального проекта «Культура» из федерального, областного и муниципального бюджетов. На сегодняшний день вся сумма освоена.
Световое и звуковое оборудование закуплено, установлено, освоено специалистами и отлично показало себя. Видеография премьерного спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», которым мы открыли сезон, стала возможной именно благодаря своевременным закупкам. Кое-что из обновок уже съездило с нашей труппой на обменные гастроли, — сообщили в театре.
Всего было приобретено 25 единиц оборудования — от петличных микрофонов до оптического компрессора.
Напомним, театр кукол в Нижнем Тагиле впервые покажет спектакль, адаптированный для зрителей с нарушением зрения. Это будет постановка сказки «Муха-Цокотуха» с тифлокомментариями.