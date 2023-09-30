tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Драмтеатр Нижнего Тагила обновил оборудование на деньги государственного гранта

Драмтеатр Нижнего Тагила потратил 11,5 млн рублей гранта на свет, звук и видеографию

30 сентября 2023, 14:02
Фото: tagilcity.ru

Драмтеатр Нижнего Тагила обновил оборудование на деньги государственного гранта

Нижнетагильский драматический театр сообщил, что многомиллионный государственный грант освоен точно в срок. На выделенные деньги было закуплено новое оборудование.

Грант в размере 11,5 млн рублей был выделен драматическому театру в рамках национального проекта «Культура» из федерального, областного и муниципального бюджетов. На сегодняшний день вся сумма освоена.

Световое и звуковое оборудование закуплено, установлено, освоено специалистами и отлично показало себя. Видеография премьерного спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», которым мы открыли сезон, стала возможной именно благодаря своевременным закупкам. Кое-что из обновок уже съездило с нашей труппой на обменные гастроли, — сообщили в театре.

Всего было приобретено 25 единиц оборудования — от петличных микрофонов до оптического компрессора.

Напомним, театр кукол в Нижнем Тагиле впервые покажет спектакль, адаптированный для зрителей с нарушением зрения. Это будет постановка сказки «Муха-Цокотуха» с тифлокомментариями.

Театр в Нижнем Тагиле представит спектакль для зрителей с нарушением зрения
Узнать подробнее
Читайте также:
Античные сюжеты и футуристичное граффити украсят стены молодежного театра в ТагилеСпектакль из Нижнего Тагила получил две награды Пятого фестиваля имени ЗолотухинаВ Екатеринбурге пройдет фестиваль камерных спектаклей «СВОЙ»
#Культура#Нижний Тагил#Спектакль#Анна Григорьева#Грант#Сезон#Оборудование#Свет#Звук
Подпишитесь
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
Вчера, 08:54
Людей из здания мэрии эвакуировали в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:49
Геноцид через аптеки? Жители Нижнего Тагила репостят фейки об отравленных лекарствах
Вчера, 12:00
«Их судить надо за это». Водители продолжают портить парк в поселке Первомайский
28 сентября, 12:28
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
Вчера, 09:23
130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле
28 сентября, 13:03