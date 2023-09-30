Генконсульство Белоруссии откроют в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Консульский округ будет включать в себя Пермский край, ХМАО, ЯНАО, а также Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Теперь правительство Свердловской области должно решить вопрос с выделением жилых и служебных помещений. Это может быть как аренда Белоруссией, так и приобретение в собственность. Кроме того, властям рекомендовано решить и другие организационные вопросы.
Напомним, в июне 2023 года новым консулом Казахстана в Екатеринбурге стал Жарас Мамутбеков.