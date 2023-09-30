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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Генконсульство Белоруссии откроют в Екатеринбурге

Генконсульство Белоруссии откроют в Екатеринбурге

30 сентября 2023, 07:08
Фото: 1MI
Создание генконсульства Белоруссии в Екатеринбурге одобрило правительство Российской Федерации.

Консульский округ будет включать в себя Пермский край, ХМАО, ЯНАО, а также Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь правительство Свердловской области должно решить вопрос с выделением жилых и служебных помещений. Это может быть как аренда Белоруссией, так и приобретение в собственность. Кроме того, властям рекомендовано решить и другие организационные вопросы.

Напомним, в июне 2023 года новым консулом Казахстана в Екатеринбурге стал Жарас Мамутбеков.

Консульство Казахстана будет открыто в Екатеринбурге к началу лета
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#Политика#Правительство#Консульство#Екатеринбург#Евгения Сафина
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