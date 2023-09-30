Метеорологи предупреждают жителей Свердловской области о пожарах и заморозках

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
По сообщению метеорологов, с 1 по 3 октября в некоторых районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим властям рекомендуется обеспечить превентивные меры: контролировать состояние минполос и противопожарных водоемов, запретить разжигать открытый огонь в лесах, привести в готовность пожарную технику, провести противопожарную пропаганду и учения по эвакуации.
В то же время в некоторых местах региона ночью 1 октября возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов. Сельхозпредприятиям рекомендуется защитить теплолюбивые растения и культуры.