Метеорологи предупреждают жителей Свердловской области о пожарах и заморозках

По сообщению метеорологов, с 1 по 3 октября в некоторых районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим властям рекомендуется обеспечить превентивные меры: контролировать состояние минполос и противопожарных водоемов, запретить разжигать открытый огонь в лесах, привести в готовность пожарную технику, провести противопожарную пропаганду и учения по эвакуации.