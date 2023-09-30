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Сразу два экстренных предупреждения объявлены в Свердловской области

Метеорологи предупреждают жителей Свердловской области о пожарах и заморозках

30 сентября 2023, 17:15
Фото: 1MI

Сразу два экстренных предупреждения объявлены в Свердловской области

«Уральское УГМС» объявило сразу два экстренных предупреждения в Свердловской области. В отдельных местах региона сохраняется высокая пожароопасность. В то же время в ночь на 1 октября ожидаются заморозки.

По сообщению метеорологов, с 1 по 3 октября в некоторых районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим властям рекомендуется обеспечить превентивные меры: контролировать состояние минполос и противопожарных водоемов, запретить разжигать открытый огонь в лесах, привести в готовность пожарную технику, провести противопожарную пропаганду и учения по эвакуации.

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В то же время в некоторых местах региона ночью 1 октября возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов. Сельхозпредприятиям рекомендуется защитить теплолюбивые растения и культуры.

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#Общество#Свердловская область#Погода#Эвакуация#Анна Григорьева#Заморозки#Природа#Растения#Пожароопасность#Пожары
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