На Серовском тракте Nissan врезался в электроопору

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
50-летний водитель Nissan Almera потерял управление автомобилем и врезался в столб уличного освещения, сообщает Управление Госавтоинспекции по Свердловской области.
В аварии пострадала 56-летняя пассажирка, получив ушиб грудной клетки. От госпитализации она отказалась.
Мужчина объяснил сотрудникам ГИБДД, что ехал из Серова в сторону Екатеринбурга. Однако машина перед ним стала поворачивать налево без соответствующего сигнала. Из-за этого он был вынужден резко повернуть направо, а после потерял контроль над автомобилем, врезался в опору и скатился с дороги.
Установлено, что водительский стаж владельца Nissan — 19 лет, и он не привлекался к административной ответственности в 2023 году. Также была проведена проверка на состояние опьянения у водителя. Он оказался трезв.
Напомним, курсантка одной из автошкол Екатеринбурга сбила на пешеходном переходе девочку-подростка, проехав на желтый сигнал светофора. ДТП произошло утром 30 сентября.