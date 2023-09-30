На Серовском тракте Nissan врезался в электроопору

Мужчина объяснил сотрудникам ГИБДД, что ехал из Серова в сторону Екатеринбурга. Однако машина перед ним стала поворачивать налево без соответствующего сигнала. Из-за этого он был вынужден резко повернуть направо, а после потерял контроль над автомобилем, врезался в опору и скатился с дороги.