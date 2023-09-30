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На Серовском тракте Nissan врезался в электроопору

На Серовском тракте Nissan врезался в электроопору

30 сентября 2023, 17:16
Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области
30 сентября на 171 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» водитель Nissan Almera врезался в опору линии электропередач. В ДТП пострадала пассажирка иномарки.

50-летний водитель Nissan Almera потерял управление автомобилем и врезался в столб уличного освещения, сообщает Управление Госавтоинспекции по Свердловской области.

В аварии пострадала 56-летняя пассажирка, получив ушиб грудной клетки. От госпитализации она отказалась.

Фото: Управление Госавтоинспекции по Свердловской области

Мужчина объяснил сотрудникам ГИБДД, что ехал из Серова в сторону Екатеринбурга. Однако машина перед ним стала поворачивать налево без соответствующего сигнала. Из-за этого он был вынужден резко повернуть направо, а после потерял контроль над автомобилем, врезался в опору и скатился с дороги.

Установлено, что водительский стаж владельца Nissan — 19 лет, и он не привлекался к административной ответственности в 2023 году. Также была проведена проверка на состояние опьянения у водителя. Он оказался трезв.

Напомним, курсантка одной из автошкол Екатеринбурга сбила на пешеходном переходе девочку-подростка, проехав на желтый сигнал светофора. ДТП произошло утром 30 сентября.

В Екатеринбурге курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку
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#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Пострадавший#Анна Григорьева#Пассажирка#Электроопора
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