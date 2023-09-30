Некоторым учителям в Свердловской области поднимут зарплату

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Согласно документу, дополнительный доход будут получать педагоги-наставники и педагоги-методисты, имеющие аттестацию в квалификационной категории. Доплата первым из них составит не менее 15% от оклада, вторым — не менее 10% от оклада.
Конкретная сумма увеличения зарплаты будет определена в школах. Доплаты необходимо согласовать с профсоюзом.
Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле.