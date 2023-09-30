tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Некоторым учителям в Свердловской области поднимут зарплату

Некоторым учителям в Свердловской области поднимут зарплату

30 сентября 2023, 07:09
Фото: 1MI
Педагогам-методистам и педагогам-наставникам в Свердловской области поднимут заработную плату. Приказ подписал министр образования региона Юрий Биктуганов.

Согласно документу, дополнительный доход будут получать педагоги-наставники и педагоги-методисты, имеющие аттестацию в квалификационной категории. Доплата первым из них составит не менее 15% от оклада, вторым — не менее 10% от оклада.

Конкретная сумма увеличения зарплаты будет определена в школах. Доплаты необходимо согласовать с профсоюзом.

Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле.

Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбург вошел в топ-20 городов РФ по уровню зарплатСвердловскстат подсчитал средний размер зарплаты в июле 2023 годаУчителя школы №22 в Екатеринбурге рассказали о причинах увольнения
#Экономика#Свердловская область#Деньги#Зарплата#Учитель#Доход#Евгения Сафина
Подпишитесь
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
Вчера, 08:54
Людей из здания мэрии эвакуировали в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:49
Геноцид через аптеки? Жители Нижнего Тагила репостят фейки об отравленных лекарствах
Вчера, 12:00
«Их судить надо за это». Водители продолжают портить парк в поселке Первомайский
28 сентября, 12:28
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
Вчера, 09:23
130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле
28 сентября, 13:03