Производство беспилотников в Свердловской области вырастет почти в четыре раза

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
На развитие производства беспилотных летательных аппаратов будет выделено 1,5 млрд рублей. К 2030 году в Свердловской области планируется создать 62 площадки для тренировок с дронами, которые будут отличаться своей оснащенностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.
Еще одним важным направлением развития является расширение сети учебных заведений, которые предлагают образовательные программы по беспилотным технологиям и интегрируют соответствующие модули в уже существующие учебные планы. По прогнозам, к концу 2030 года количество таких образовательных учреждений достигнет 27.
Использование беспилотных авиационных систем в Свердловской области имеет множество перспективных возможностей. От обнаружения и тушения лесных пожаров до дистанционного мониторинга в сельском хозяйстве, от создания картографических материалов до применения в образовательной сфере. Эти системы способны повысить эффективность работы в различных областях и улучшить качество жизни людей.