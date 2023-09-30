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В Свердловской области на 80% увеличится производство БПЛА

Производство беспилотников в Свердловской области вырастет почти в четыре раза

30 сентября 2023, 14:14
Фото: 1MI

В Свердловской области на 80% увеличится производство БПЛА

Производство беспилотников в Свердловской области будет расти на 60-80% ежегодно с 2024 по 2026 годы, а к 2030 году объем выпуска увеличится с 2,6 до 9,6 тысячи единиц.

На развитие производства беспилотных летательных аппаратов будет выделено 1,5 млрд рублей. К 2030 году в Свердловской области планируется создать 62 площадки для тренировок с дронами, которые будут отличаться своей оснащенностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Еще одним важным направлением развития является расширение сети учебных заведений, которые предлагают образовательные программы по беспилотным технологиям и интегрируют соответствующие модули в уже существующие учебные планы. По прогнозам, к концу 2030 года количество таких образовательных учреждений достигнет 27.

Использование беспилотных авиационных систем в Свердловской области имеет множество перспективных возможностей. От обнаружения и тушения лесных пожаров до дистанционного мониторинга в сельском хозяйстве, от создания картографических материалов до применения в образовательной сфере. Эти системы способны повысить эффективность работы в различных областях и улучшить качество жизни людей.

В Свердловской области появится центр беспилотников
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#Экономика#Свердловская область#Производство#Технологии#Анна Григорьева#Обучение#Беспилотники
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