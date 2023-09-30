Производство беспилотников в Свердловской области вырастет почти в четыре раза

На развитие производства беспилотных летательных аппаратов будет выделено 1,5 млрд рублей. К 2030 году в Свердловской области планируется создать 62 площадки для тренировок с дронами, которые будут отличаться своей оснащенностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.