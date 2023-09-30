Свердловчане должны выплатить почти 6 млрд налогов в 2023 году

Также на пресс-конференции начальник регионального отдела налогообложения имущества УФНС России Павел Ваняшин рассказал, что в этом году число дорогих автомобилей на Среднем Урале снизилось в 20 раз. Это случилось, так как с 2022 года дорогостоящими машинами стали считаться транспортные средства стоимостью более 10 миллионов рублей. До этого сумма составляла три миллиона рублей.