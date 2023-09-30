Свердловчане должны выплатить почти 6 млрд налогов в 2023 году

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Рост суммы налога произошел из-за увеличения числа объектов налогообложения и порядка исчисления налога. В прошлом году было направлено 1,9 миллиона уведомлений, а в 2023 году — один миллион и 860 тысяч будет отправлено по почте.
Также на пресс-конференции начальник регионального отдела налогообложения имущества УФНС России Павел Ваняшин рассказал, что в этом году число дорогих автомобилей на Среднем Урале снизилось в 20 раз. Это случилось, так как с 2022 года дорогостоящими машинами стали считаться транспортные средства стоимостью более 10 миллионов рублей. До этого сумма составляла три миллиона рублей.
По его словам, 19 из 20 плательщиков платят налоги вовремя. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц — до 1 декабря 2023 года, пишет РБК.