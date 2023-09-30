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Тагильчанка обвиняет собственника в незаконном выселении из съемной квартиры

Тагильчанка обвиняет собственника в незаконном выселении из съемной квартиры

30 сентября 2023, 13:39
Фото: tagilcity.ru
Жительница Нижнего Тагила обвинила собственника квартиры в незаконном выселении из квартиры, которую она сняла на пять лет.

По словам тагильчанки Екатерины, 9 августа 2023 года ее незаконно выгнали из съемной квартиры сотрудники правоохранительных органов. Жилье на улице Булата Окуджавы, 7 она сняла 12 апреля через сайт объявлений сроком на пять лет за 9,5 тысячи рублей в месяц. Однако тагильчанка пояснила, что собственник квартиры обманул ее с договором.

В квартиру с согласия собственника в счет квартплаты приобрела новые шкаф, комод, диван. По чекам за мебель я расплатилась до 15 июля, о чем и сообщила ему. Но тут он начал с меня требовать вместо 9,5 тысячи рублей в месяц 19 тысяч. При этом угрожал изнасилованием и убийством, — рассказала TagilCity.ru Екатерина.
Фото: tagilcity.ru

Собеседница отметила, что она посоветовала хозяину жилья обратиться в суд, чтобы разрешить конфликт. Однако он заявил, что у него есть связи в полиции, поэтому и так выгонит ее из квартиры.

9 августа после обеда услышала, что в дверь квартиры стучатся. Глазка в дверях нет, поэтому я спросила кто пришел. Ответили, что полиция, но я не открыла из-за угроз, которые мне озвучивал хозяин. Тогда с той стороны начали ломать замок. Я испугалась, стала звонить в 112, просить о помощи. Но затем все-таки решила открыть дверь, — пояснила тагильчанка.

По ее словам, в подъезде действительно находились сотрудники ОП №20. Они сказали забрать все свое имущество и покинуть квартиру. Чтобы избежать конфликта, девушка собрала два пакета вещей и согласилась. Затем квартиру опечатали, а ее доставили в отделение.

Фото: tagilcity.ru
Меня мучили до ночи. Хотели, чтобы я написала ложное заявление, что я воровка, но я отказалась. В итоге меня выгнали уже в темноту и паспорт не хотели отдавать. А там в обложке я спрятала тысячу рублей на всякий случай. Остальные деньги остались дома. Я вызвала такси, потратив сразу 644 рубля, и уехала к своему знакомому, — рассказала собеседница.

11 августа девушка подала заявление в прокуратуру, но получила ответ, не касающийся ее проблемы (документы имеются в редакции TagilCity.ru).

Я вообще без вещей, без денег уже больше месяца из-за самоуправства и превышения должностных полномочий. Живу в ужасных условиях сейчас с тараканами. На улице холодно уже, а меня выгнали в жару и я ушла в одной футболке, — пожаловалась Екатерина.

Также девушка рассказала, что 29 сентября в дверях для нее оставили бумагу без конверта. При этом письмо принесли по адресу прошлой регистрации. В тексте хозяин квартиры просит ее 5 октября явиться на съемную квартиру, чтобы забрать свое имущество, а вскрытие будет проводиться в присутствии полиции (письмо имеется в редакции TagilCity.ru).

Он пишет, что в случае неявки, вскрытие будет произведено все равно. За сохранность вещей никто отвечать не будет и претензии приниматься не будут. Все действия будут осуществляться в рамках закона. Но я не согласна. Намерена вещи забрать только официально, по решению суда, — отметила тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием по поводу сложившейся ситуации к собственнику квартиры.

Пусть покажет вам документы на право проживания. И поинтересуйтесь уголовным делом за хищение моего личного имущества, — ответил тагильчанин.

Журналист попросила поподробнее озвучить его позицию и уточнить информацию, однако на момент публикации ответ не поступил.

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