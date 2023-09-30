Тагильчанка обвиняет собственника в незаконном выселении из съемной квартиры

Также девушка рассказала, что 29 сентября в дверях для нее оставили бумагу без конверта. При этом письмо принесли по адресу прошлой регистрации. В тексте хозяин квартиры просит ее 5 октября явиться на съемную квартиру, чтобы забрать свое имущество, а вскрытие будет проводиться в присутствии полиции (письмо имеется в редакции TagilCity.ru).