В Екатеринбурге курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
19-летняя курсантка находилась в учебном автомобиле Renault Logan вместе с 34-летним инструктором. Двигаясь по улице Щербакова, девушка проехала на желтый сигнал светофора и сбила на пешеходном переходе 13-летнюю школьницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Пострадавшая получила перелом голени и была госпитализирована в одну из больниц города. По факту ДТП инспекторы проводят проверку.
Напомним, 29 сентября на трассе от Нижнего Тагила до Екатеринбурга произошла авария с пассажирским автобусом. Водитель потерял управление, в результате чего автобус снес ограждение, вылетел в кювет и опрокинулся. Среди пассажиров пострадавших не было.