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В Екатеринбурге курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку

В Екатеринбурге курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку

30 сентября 2023, 17:15
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Курсантка одной из автошкол Екатеринбурга сбила на пешеходном переходе девочку-подростка, проехав на желтый сигнал светофора. ДТП произошло утром 30 сентября.

19-летняя курсантка находилась в учебном автомобиле Renault Logan вместе с 34-летним инструктором. Двигаясь по улице Щербакова, девушка проехала на желтый сигнал светофора и сбила на пешеходном переходе 13-летнюю школьницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Пострадавшая получила перелом голени и была госпитализирована в одну из больниц города. По факту ДТП инспекторы проводят проверку.

Напомним, 29 сентября на трассе от Нижнего Тагила до Екатеринбурга произошла авария с пассажирским автобусом. Водитель потерял управление, в результате чего автобус снес ограждение, вылетел в кювет и опрокинулся. Среди пассажиров пострадавших не было.

Пассажирский автобус из Нижнего Тагила в Екатеринбург опрокинулся на трассе
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