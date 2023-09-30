В Екатеринбурге курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку

Напомним, 29 сентября на трассе от Нижнего Тагила до Екатеринбурга произошла авария с пассажирским автобусом. Водитель потерял управление, в результате чего автобус снес ограждение, вылетел в кювет и опрокинулся. Среди пассажиров пострадавших не было.