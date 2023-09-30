В Каменске-Уральском медик умер из-за ошибочного диагноза коллег

В результате фельдшер скончался в поликлинике от инфаркта, когда пришел на очередной прием. Вскрытие показало, что у него был инфекционный эндокардит. Также судебные эксперты указали в заключении, что мужчина страдал и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эксперты отметили недостатки диагностики и лечения.