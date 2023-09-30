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В Каменске-Уральском медик умер из-за ошибочного диагноза коллег

В Каменске-Уральском медик умер из-за ошибочного диагноза коллег

30 сентября 2023, 07:47
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском суд вынес решение о компенсации морального вреда жене фельдшера, который скончался из-за неправильного диагноза врачей.

По словам супруги, муж болел более трех месяцев. Все это время ему ставили диагноз ОРВИ. Однако лечение антибиотиками и противовирусными средствами не давало положительного эффекта.

В результате фельдшер скончался в поликлинике от инфаркта, когда пришел на очередной прием. Вскрытие показало, что у него был инфекционный эндокардит. Также судебные эксперты указали в заключении, что мужчина страдал и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эксперты отметили недостатки диагностики и лечения.

Жена врача считает, что если бы супруга отправили вовремя к кардиологу на основании анализов, то он мог бы остаться жив. Вдова подала гражданский иск в суд. Теперь больница должна ей выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального ущерба, пишет Е1.

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#Каменск-Уральский#Смерть#Суд#Здоровье#Компенсация#Врач#Евгения Сафина
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