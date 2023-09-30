В Каменске-Уральском медик умер из-за ошибочного диагноза коллег

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По словам супруги, муж болел более трех месяцев. Все это время ему ставили диагноз ОРВИ. Однако лечение антибиотиками и противовирусными средствами не давало положительного эффекта.
В результате фельдшер скончался в поликлинике от инфаркта, когда пришел на очередной прием. Вскрытие показало, что у него был инфекционный эндокардит. Также судебные эксперты указали в заключении, что мужчина страдал и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эксперты отметили недостатки диагностики и лечения.
Жена врача считает, что если бы супруга отправили вовремя к кардиологу на основании анализов, то он мог бы остаться жив. Вдова подала гражданский иск в суд. Теперь больница должна ей выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального ущерба, пишет Е1.