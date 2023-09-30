В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна Демидовской больницы и умер

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В правоохранительных органах подтвердили факт произошедшего.
В полицию поступило сообщение, организована проверка, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «России» Нижнетагильское.
Трагедия произошла около 12.00. От полученных травм мужчина скончался на месте, по информации ИА «Реальный Тагил».
Напомним, 16 сентября в Екатеринбурге 28-летний уроженец Нижнего Тагила выпал из окна многоэтажного дома на улице Шейнкмана. Его тело обнаружили прохожие.