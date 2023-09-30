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В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна Демидовской больницы и умер

В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна Демидовской больницы и умер

30 сентября 2023, 08:47
Фото: 1MI
30 сентября в Демидовской больницы в Нижнем Тагиле из гастроэнтерологического отделения выпал мужчина.

В правоохранительных органах подтвердили факт произошедшего.

В полицию поступило сообщение, организована проверка, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «России» Нижнетагильское.

Трагедия произошла около 12.00. От полученных травм мужчина скончался на месте, по информации ИА «Реальный Тагил».

Напомним, 16 сентября в Екатеринбурге 28-летний уроженец Нижнего Тагила выпал из окна многоэтажного дома на улице Шейнкмана. Его тело обнаружили прохожие.

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