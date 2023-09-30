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В Свердловской области сформирована призывная комиссия для срочников

В Свердловской области сформирована призывная комиссия для срочников

30 сентября 2023, 12:28
Фото: 1MI
С 1 октября в Свердловской области начнется ежегодный плановый осенний призыв на срочную службу. Губернатор Евгений Куйвашев уже подписал указ о создании призывной комиссии.

Председателем комиссии стал Евгений Куйвашев. Вместе с ним в состав вошли заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства и медицинские специалисты, сообщает Департамент информационной политики региона.

Призыв начнется с 1 октября, срок службы для срочников останется прежним — 12 месяцев.

Призывников срочной службы отправлять в зону СВО не будут, сообщало ранее Минобороны РФ. После года службы их уволят и отправят домой. Всего по России в этот осенний призыв планируется привлечь к службе 130 тысяч мужчин от 18 до 27 лет.

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#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Анна Григорьева#Срочная служба#Осенний призыв#Призывная комиссия#Военный комиссар
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