В Свердловской области сформирована призывная комиссия для срочников

Призывников срочной службы отправлять в зону СВО не будут, сообщало ранее Минобороны РФ. После года службы их уволят и отправят домой. Всего по России в этот осенний призыв планируется привлечь к службе 130 тысяч мужчин от 18 до 27 лет.