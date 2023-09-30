В Свердловской области сформирована призывная комиссия для срочников

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Председателем комиссии стал Евгений Куйвашев. Вместе с ним в состав вошли заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства и медицинские специалисты, сообщает Департамент информационной политики региона.
Призывников срочной службы отправлять в зону СВО не будут, сообщало ранее Минобороны РФ. После года службы их уволят и отправят домой. Всего по России в этот осенний призыв планируется привлечь к службе 130 тысяч мужчин от 18 до 27 лет.