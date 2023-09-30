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В Верхней Пышме водитель «ГАЗели» задавил велосипедиста и скрылся

В Верхней Пышме водитель «ГАЗели» задавил велосипедиста и скрылся

30 сентября 2023, 11:43
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Верхней Пышме найден водитель, который 27 сентября стал виновником смертельного ДТП с участием велосипедиста, а затем скрылся с места аварии.

Авария произошла около 19.40 на улице Ленина. Неустановленный водитель ехал в сторону улицы Некрасова и наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Затем он скрылся с места ДТП.

В результате 55-летнего велосипедиста доставили в больницу. Там он скончался, не приходя в сознание. Полицейские после опроса очевидцев и изучения записей с камер видеонаблюдения установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель Верхней Пышмы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мужчина рассказал, что велосипед и человек уже лежали на проезжей части. Он пытался объехать их, но зацепил велосипедиста креплением газобаллоного оборудования. Останавливаться и обращаться в полицию он не стал, так как испугался.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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