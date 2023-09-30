Врачи не успевают: житель Нижнего Тагила о массовой заболеваемости на Вагонке

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Утром вызвали врача, а через 15 минут нам перезвонили и попросили в поликлинику прийти самим. По словам сотрудницы, дежурный врач сегодня еще отрабатывает вызовы за вчера, — рассказал TagilCity.ru житель Вагонки.
В результате семья посетила поликлинику на ул. Окунева, где очереди на прием не было вовсе:
Мы приехали с утра и оказалось, что там даже очереди нет, я зашел сразу же, как приехал. И не пришлось ждать приема, врач сразу осмотрел, оформил больничный и назначил лечение. Хорошо, что в колл-центре посоветовали обратиться самим, не пришлось ждать до вечера, — отмечает пациент.
Во всех медучреждениях Нижнего Тагила в выходные дни работают дежурные врачи, которые принимают пациентов в поликлиниках. Также в городе существует нехватка врачей, среди причин называются низкие зарплаты.