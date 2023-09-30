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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Поликлиника в Нижнем Тагиле

Врачи не успевают: житель Нижнего Тагила о массовой заболеваемости на Вагонке

30 сентября 2023, 12:25
Фото: tagilcity.ru
Поликлиника в Нижнем Тагиле
Простудные заболевания среди взрослых в Нижнем Тагиле достигли таких объемов, что врачи не успевают обойти за день всех пациентов, вызывавших их на дом. Об этом TagilCity.ru рассказал пациент, который вызывал врача на дом 30 сентября.
Утром вызвали врача, а через 15 минут нам перезвонили и попросили в поликлинику прийти самим. По словам сотрудницы, дежурный врач сегодня еще отрабатывает вызовы за вчера, — рассказал TagilCity.ru житель Вагонки.

В результате семья посетила поликлинику на ул. Окунева, где очереди на прием не было вовсе:

Мы приехали с утра и оказалось, что там даже очереди нет, я зашел сразу же, как приехал. И не пришлось ждать приема, врач сразу осмотрел, оформил больничный и назначил лечение. Хорошо, что в колл-центре посоветовали обратиться самим, не пришлось ждать до вечера, — отмечает пациент.

Во всех медучреждениях Нижнего Тагила в выходные дни работают дежурные врачи, которые принимают пациентов в поликлиниках. Также в городе существует нехватка врачей, среди причин называются низкие зарплаты. 

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