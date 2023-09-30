Заморозки до -3 градусов ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Заморозки на поверхности почвы и в воздухе ожидаются местами в регионе. В связи с этим возможно значительное повреждение теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
Предприятиям аграрного комплекса рекомендовано выполнить превентивные мероприятия с целью не допущения аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в Нижнем Тагиле в выходные, 30 сентября и 1 октября, синоптики прогнозируют дождливую и пасмурную погоду, а также температуру воздуха до +16 градусов. Скорость ветра не будет превышать девяти метров в секунду.