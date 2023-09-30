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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:18

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Свердловской области

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Свердловской области

30 сентября 2023, 08:16
Фото: 1MI
Заморозки до -3 градусов прогнозируют синоптики 30 сентября в Свердловской области.

Заморозки на поверхности почвы и в воздухе ожидаются местами в регионе. В связи с этим возможно значительное повреждение теплолюбивых сельскохозяйственных культур.

Предприятиям аграрного комплекса рекомендовано выполнить превентивные мероприятия с целью не допущения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Нижнем Тагиле в выходные, 30 сентября и 1 октября, синоптики прогнозируют дождливую и пасмурную погоду, а также температуру воздуха до +16 градусов. Скорость ветра не будет превышать девяти метров в секунду.

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#Свердловская область#Прогноз погоды#Заморозки#Окружающая среда#Природа#Осень#Евгения Сафина
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