Житель поселка Горноуральский погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Updated Сегодня, 15:23
Станислав Иванов родился в 1986 году в поселке Горноуральский. Участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе в 2005–2007 годах, за что получил четыре медали и один наградной знак, сообщает администрация Горноуральского округа.
В мае этого года Станислав отправился добровольцем в зону специальной военной операции. За время службы награжден знаком «Боевой армейский резерв страны». Погиб 19 сентября.
Прощание с бойцом пройдет 2 октября в 10.00 в центральном клубе поселка Горноуральский.