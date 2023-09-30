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Житель поселка Горноуральский погиб в зоне СВО

Житель поселка Горноуральский погиб в зоне СВО

30 сентября 2023, 15:21
Фото: 1MI
Доброволец из поселка Горноуральский Станислав Иванов погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с бойцом состоится 2 октября.

Станислав Иванов родился в 1986 году в поселке Горноуральский. Участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе в 2005–2007 годах, за что получил четыре медали и один наградной знак, сообщает администрация Горноуральского округа.

Администрация Горноуральского округаАдминистрация Горноуральского округа
Администрация Горноуральского округа
Фото: Погибший Станислав Иванов

В мае этого года Станислав отправился добровольцем в зону специальной военной операции. За время службы награжден знаком «Боевой армейский резерв страны». Погиб 19 сентября.

Прощание с бойцом пройдет 2 октября в 10.00 в центральном клубе поселка Горноуральский.

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#Происшествия#ГГО и пригород#Операция на Украине#Гибель#Анна Григорьева#Прощание#СВО
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