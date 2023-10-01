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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Автомобилисты в Екатеринбурге заявили о сложностях с топливом

Автомобилисты в Екатеринбурге заявили о сложностях с топливом

1 октября 2023, 09:18
Фото: 1MI
Водитли в Екатеринбурге отметили сложности с заправкой на АЗС на Челябинском тракте. По их словам, там возник дефицит топлива.

Также автомобилисты отмечают, что некоторые заправки на пути в Екатеринбург закрыты или на них большие очереди.

Очевидцы сообщают, что АЗС «Лукойл» на Челябинском тракте закрыта, цены на табло отсутствуют. Соседняя заправка работает, но на ней большая очередь, пишет Е1. Одна из посетительниц отметила, что все заправляют полные баки. Кассир сообщила, что имеются проблемы с поставками.

Напомним, ранее один из жителей Екатеринбурга заявил, что на АЗС «Нягань-газ» на улице Соболева цена топлива выросла до 58 рублей. О том, что фиксируется повышение стоимости топлива, говорят и специалисты Свердловскстата. В ведомстве отметили, что с 11 по 18 сентября бензин АИ-92 подорожал на 0,28%.

В Свердловской области стабилизировалась ситуация с топливом
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#Экономика#Транспорт#Бензин#Топливо#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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