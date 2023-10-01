Автомобилисты в Екатеринбурге заявили о сложностях с топливом

Напомним, ранее один из жителей Екатеринбурга заявил, что на АЗС «Нягань-газ» на улице Соболева цена топлива выросла до 58 рублей. О том, что фиксируется повышение стоимости топлива, говорят и специалисты Свердловскстата. В ведомстве отметили, что с 11 по 18 сентября бензин АИ-92 подорожал на 0,28%.