Черная Tesla разбилась в ДТП в Екатеринбурге

Напомним, 30 сентября на Серовском тракте Nissan Almera врезался в электроопору. В результате пострадала пассажирка иномарки. 50-летний водитель иномарки объяснил, что автомобиль перед ним неожиданно стал поворачивать без соответствующего сигнала. Из-за этого он резко повернул направо, а затем потерял управление.