Черная Tesla разбилась в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Все произошло на перекрестке переулка Бокового и улицы Реактивной около магазина «Кировский». Об этом пишет Е1 со ссылкой на очевидца.
В ГИБДД по Свердловской области произошедшее подтвердили. В аварии никто не пострадал, но автомобили повреждены.
Напомним, 30 сентября на Серовском тракте Nissan Almera врезался в электроопору. В результате пострадала пассажирка иномарки. 50-летний водитель иномарки объяснил, что автомобиль перед ним неожиданно стал поворачивать без соответствующего сигнала. Из-за этого он резко повернул направо, а затем потерял управление.