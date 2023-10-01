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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Черная Tesla разбилась в ДТП в Екатеринбурге

Черная Tesla разбилась в ДТП в Екатеринбурге

1 октября 2023, 06:04
Фото: Е1
Черная Tesla столкнулась в Lada в Кольцово в Екатеринбурге. ДТП произошло 30 сентября 2023 года.

Все произошло на перекрестке переулка Бокового и улицы Реактивной около магазина «Кировский». Об этом пишет Е1 со ссылкой на очевидца.

В ГИБДД по Свердловской области произошедшее подтвердили. В аварии никто не пострадал, но автомобили повреждены.

Напомним, 30 сентября на Серовском тракте Nissan Almera врезался в электроопору. В результате пострадала пассажирка иномарки. 50-летний водитель иномарки объяснил, что автомобиль перед ним неожиданно стал поворачивать без соответствующего сигнала. Из-за этого он резко повернул направо, а затем потерял управление.

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#ДТП#Водитель#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Автомобили#Авария
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