Мужчина в Нижнем Тагиле застрял в заброшенной овощной яме

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Инцидент произошел днем 30 сентября. Тагильчанин стал звать на помощь. Его крики услышали подростки. Они вызвали спасателей по номеру 112.
Прибывшие на место сотрудники «Центра защиты населения» с помощью трипода освободили проход, достали мужчину и передали его сотрудникам скорой помощи, сообщили в организации.
Напомним, в ночь на 30 сентября еще один житель Нижнего Тагила угодил в яму. Это была коммунальная траншея. Выбраться самостоятельно из нее он не смог. Мужчина рассказал, что ограждения в темноте не заметил, потому и упал.