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Updated Сегодня, 09:50

Мужчина в Нижнем Тагиле застрял в заброшенной овощной яме

Мужчина в Нижнем Тагиле застрял в заброшенной овощной яме

1 октября 2023, 09:48
Фото: "Центр защиты населения"
Мужчина в Нижнем Тагиле решил залезть в старую заброшенную овощную яму. Однако выбраться обратно он не смог.

Инцидент произошел днем 30 сентября. Тагильчанин стал звать на помощь. Его крики услышали подростки. Они вызвали спасателей по номеру 112.

Прибывшие на место сотрудники «Центра защиты населения» с помощью трипода освободили проход, достали мужчину и передали его сотрудникам скорой помощи, сообщили в организации.

Напомним, в ночь на 30 сентября еще один житель Нижнего Тагила угодил в яму. Это была коммунальная траншея. Выбраться самостоятельно из нее он не смог. Мужчина рассказал, что ограждения в темноте не заметил, потому и упал.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Помощь#Падение#Спасение#Яма#Жители#Ирина Кирилова
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