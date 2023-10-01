Найденная мертвой жительница Екатеринбурга познакомилась с убийцей неделю назад

39-летняя женщина подобрала Алексея на трассе, когда он ловил попутку. Паспорта у него не было, но представился он жителем Томской области. Елена предложила ему поработать на участке, где она планировала построить дома для отдыха. Их она хотела сдавать в аренду, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.