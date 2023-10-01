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Найденная мертвой жительница Екатеринбурга познакомилась с убийцей неделю назад

Найденная мертвой жительница Екатеринбурга познакомилась с убийцей неделю назад

1 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга Екатерина Косецкая, которая была найдена убитой в деревне Курманка в Заречном ГО Свердловской области, познакомилась с предполагаемым убийцей неделю назад.

39-летняя женщина подобрала Алексея на трассе, когда он ловил попутку. Паспорта у него не было, но представился он жителем Томской области. Елена предложила ему поработать на участке, где она планировала построить дома для отдыха. Их она хотела сдавать в аренду, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Пропала Елена 26 сентября. Несколько дней велись ее поиски. Однако 28 сентября она была обнаружена мертвой в дачном домике. По предварительным данным, она скончалась 26 сентября. Ее автомобиль Renault Arkana обнаружен на ЕКАД.

В региональном Следственном комитете уже возбуждено уголовное дело по факту убийства. По всем ведомствам разосланы ориентировки на мужчину.

Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой на дачном участке
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